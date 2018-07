A criação de juizados do torcedor diminuirá a violência entre torcidas? Vote!

O Conselho Nacional de Justiça emitiu nesta terça-feira uma recomendação aos estados: cada um deve criar seu juizado do torcedor nos próximos 30 dias. Cada unidade terá o poder para resolver pequenas questões relacionadas ao comportamento dos torcedores, inclusive gerindo um banco de dados com a ficha dos baderneiros. A medida tem o intuito de prevenir casos como o da Arena Joinville, que terminou com pessoas feridas e presas da torcida de Atlético-PR e Vasco, antes da Copa do Mundo e dos Jogos do Rio.

