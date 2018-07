A decisão da Conmebol de manter a punição dada ao Corinthians foi justa?

A Conmebol anunciou nessa terça-feira que manterá a decisão de punir o Corinthians com a exclusão de sua torcida da Libertadores da América. A medida foi anunciada na última quinta-feira, após a morte do garoto Kevin Douglas Beltran Espada, atingido por um sinalizador vindo da torcida corintiana durante a partida contra o San José em Oruro, na Bolívia. Um menor assumiu a autoria do disparo.

O clube luta agora para poder contar com seus torcedores nas próximas partidas do torneio.

[poll id=”480″]