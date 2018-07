A estratégia do Tite é a melhor para o Corinthians?

Tite já definiu que não vai priorizar nenhuma competição no primeiro semestre. Acredita que uma sequência de jogos e bons resultados no Campeonato Paulista podem ter influência positiva na atuação de seu grupo na Copa Libertadores da América. Mas há quem defenda uma estratégia diferente considerando que um resultado ruim com a equipe completa no Estadual poderia abalar o moral do grupo na competição continental, isso sem falar do risco de contusões. Se você fosse o treinador do Corinthians usaria a mesma estratégia do Tite ou faria uma opção por poupar atletas no clássico contra o São Paulo neste domingo?

