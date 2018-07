A Fifa acertou ao declarar o Palmeiras como campeão mundial de 1951? Vote!

Depois de tanto esforço da diretoria, o Palmeiras foi reconhecido como o campeão mundial de 1951. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que o alviverde receberá um certificado para validar a conquista. Na época, a equipe venceu a Juventus na final da Copa Rio, disputada em dois jogos.



Existem muitas controvérsias sobre o que pode ser considerado um título mundial, e as conquistas ‘por fax’ geram inúmeras discussões no mundo do futebol.

E, por isso, o Estado quer saber a sua opinião a respeito do caso. Você concorda com a decisão da Fifa ou acredita que a medida foi errada? Opine!

