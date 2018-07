A instabilidade emocional da seleção brasileira pode atrapalhar a equipe na disputa pelo hexa?

Jogar uma Copa do Mundo no próprio país reúne diversos prós e contras. Apesar do apoio incondicional da torcida, a pressão sobre os jogadores para vencer a Copa do Mundo, em casa, tem afetado alguns jogadores. No caso do Brasil, o sexto título é esperado pelos torcedores, ainda mais com a derrota ocorrida em 1950, para o Uruguai.

Durante a partida contra o Chile, foi apresentado aos torcedores o momento de maior instabilidade emocional da seleção brasileira na Copa do Mundo. A vitória conquistada nos pênaltis fez diversos jogadores da equipe ficarem aos prantos, entre eles Julio Cesar, Thiago Silva e Neymar.

