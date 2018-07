A novela envolvendo a queda da Portuguesa para a Série B continua. Nesta sexta-feira, os jogadores do time paulista deixaram o campo na Arena Joinville aos 17 minutos do primeiro tempo logo depois de o delegado da partida, Laudir Zermiani, entrar no gramado com uma liminar. Você acha que a Lusa deve ser punida pela CBF por ter abandonado a partida? Vote e dê a sua opinião!

