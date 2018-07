Acompanhe ao vivo a despedida de Marcos – Palmeiras de 99 2 x 2 Seleção de 2002

Os repórteres Daniel Akstein Batista e Daniel Batista estarão no Estádio do Pacaembu para acompanhar a despedida de Marcos. A partir das 19 horas, eles contam no Bate Pronto todos os detalhes da festa que homenageia o ídolo palmeirense e de todas as torcidas.

[galeria id=5408]

00h17

Jogo encerrado.

00h10

Marcos deixa o gramado no carrinho.

00h00

Aos 26 minutos, os refletores se apagam. Aparece no placar a data – 12/12/12. Jogadores cumprimentam Marcos. O goleiro vai discursar agora. “Não se esqueçam de mim. Jamais vou me esquecer de vocês”. A torcida aplaude, agradecida.

23h59

Luizão aproveita rebote providenciado por Sérgio, após chute de Edilson, e empata a partida. Gooooool!

23h57

Tonhão, hoje um senhor obeso, faz falta feia em Edilson e leva cartão amarelo.

23h50

Zé Roberto cruza na medida para Edilson. O Capetinha, sem ter que saltar, cabeceia para as redes. Gooool!

23h49

Torcida aplaude Velloso, outro goleiro que foi grande ídolo palmeirense.

23h47

Marcos deixa o gol, abraçado por todos. Sérgio vai assumir o posto. Evair troca de camisa com o goleiro. Marcos vai jogar na linha.

23h46

Rivaldo bate falta rasteira, dando muito trabalho para Marcão.

23h39

Divulgado o número de pagantes: 38.958

23h35

Rivaldo bate no canto, e Marcos, com agilidade, bota para escanteio.

23h32

As duas equipes estão bem modificadas.

23h10

Ronaldo ajeita e bate com estilo, mas para fora. Torcida apupa.

23h07

Edmundo dribla Cafu e cruza para Paulo Nunes fazer o segundo do Palmeiras. Goooooooooooool!

23h04

Clebão continua impecável. Kleina deveria observá-lo.

22h57

Edmundo bate e Dida espalma para escanteio, numa das mais perigosas jogadas da partida.

22h56

Edilson sai, para a entrada de um Luizão bem acima do peso.

22h53

Rivaldo tenta novamente surpreender Marcos, que faz linda defesa. Ricardinho sai para a entrada de Zé Roberto. Denilson entra no lugar de Juninho Paulista. Os jogadores que saíram podem voltar.

22h50

Edilson bate de fora da área. Marcos defende em dois tempos.

22h46

Marcos bate forte e no alto do gol, com categoria. Goooooooooooooool de Marcos!!

22h43

Pênalti de Belletti em Evair. Torcida pede para que Marcos cobre. Evair também chama o goleiro. Marcos não está interessado. Cafu tenta convencê-lo, e Marcos concorda.

22h41

Clebão reina absoluto na zaga, destruindo todas as jogadas em seu setor.

22h38

Rivaldo bate falta com certo perigo, mas Marcos defende com facilidade.

22h35

Rivaldo tenta fazer gol do meio da rua em Marcos, tentando arruinar a festa do anfitrião.

22h34

Cléber se impõe com autoridade na zaga.

22h32

Edmundo derruba Edilson com soco na nuca e leva torcida alviverde ao delírio.

22h29

Evair puxa contra-ataque. Torcida palmeirense, cheia de saudades, o apoia.

22h25

É dado o pontapé inicial.

22h21

Edilson não recebe aclamação respeitosa da torcida alviverde.

22h18

A mulher de Marcos, Sônia, dá um beijo em Marcos.

22h12

Torcida canta a plenos pulmões o hino do clube, exaltando seu amor pelo Palestra. Marcos cantou todas as estrofes com emoção.

22h03

Marcos entra em campo com o bebê Marcos Vinícius, Lucca e a filha Ana Júlia.

21h55

Felipão é cercado pelas crianças.

21h55

Marcos foi, obviamente, ovacionado pela torcida no Pacaembu. Ronaldo foi vaiado.

21h41

O técnico do Palmeiras será o ex-atacante César Maluco. Da seleção será Luiz Felipe Scolari.

21h40

Estão no banco da seleção brasileira: Velloso, Denilson, Luizão, Djalminha, Antonio Carlos, Zé Roberto e Wellington Cafu (filho do Cafu).

21h38

Time titular da seleção brasileira de 2002: Dida; Cafu, Edmilson, Roque Junior e Roberto Carlos; Belleti, Ricardinho, Juninho Paulista e Rivaldo; Edilson e Ronaldo

21h35

Torcida do Palmeiras começou a vaiar quando uma faixa com o nome da Caixa foi estendida no gramado. A empresa é patrocinadora do Corinthians

21h33

Estão no banco pelo Palmeiras: Sérgio, Rivarola, Euller, Asprilla, Agnaldo Liz, Tiago Silva, Dudu, Ademir da Guia, Nenem, Oseas, Tonhão, Rubens Júnior e Adãozinho.

21h30

Time do Palmeiras definido. Como não foi escalado nenhum lateral-direito, é provável que Amaral atue no setor. Marcos; Amaral, Cleber, Galeano e Júnior; Cesar Sampaio, Alex e Pedrinho; Edmundo, Paulo Nunes e Evair começam o jogo.

21h27

Uma faixa com o rosto de Marcos, símbolo do Palmeiras e a frase “Defesa que ninguém passa” está estendida no gramado.

21h20

Pacaembu já está lotado e a torcida promete uma grande festa.

21h12

Hoje será o primeiro encontro do técnico Luiz Felipe Scolari com a torcida do Palmeiras desde sua demissão do clube, em setembro.

21h02

Faltando menos de uma hora para começar o jogo, a bateria da escola de samba Mancha Verde começa a fazer um show no Pacaembu e canta uma música em homenagem a Marcos.

20h59

Depois de Marcos, Ronaldo foi quem mais atraiu a atenção no vestiário do Pacaembu. “O Marcos era um paredão e tecnicamente era muito bom. Atacante pensa nisso também”, disse o ex-atacante, que brincou sobre a possibilidade do goleiro marcar um gol hoje. “É… vamos ver se tem alguma coisa armada por aí”

20h56

Roberto Carlos destaca Marcos como pessoa. “O momento marcante que tenho com ele foi conhecê-lo. O que ele fez como goleiro ficou para a história, mas pouca gente teve a oportunidade de conviver com ele como eu tive.”

20h47

Matheus, Guilherme e Daniel (da esquerda para a direita), torcedores palmeirenses, vão ao jogo com a camisa do Chelsea. “Chance de tirar um sarro do Corinthians”, disse Daniel, fazendo alusão ao fato do time inglês ser o principal concorrente ao título mundial do rival alvinegro.

20h40

Neste momento, começa a ser exibido um vídeo de Marcos falando sobre sua carreira.

20h36

O ex-goleiro Velloso também fez questão de falar sobre Marcos e negou que tenha sido um professor para o amigo. “Ele merece tudo isso. Sempre conversei com ele e nos demos muito bem. Foi uma troca de informações e dicas, não me considero um professor dele. A gente percebia que ele tinha potencial, mas não dava para projetar que ele chegaria onde chegou.”

20h33

Organizadores fazem mistério, mas são grandes as chances de Marcos jogar alguns minutos na linha e tentar fazer um gol com a bola rolando.

20h28

Cafu também falou sobre Marcos. “Ele merece tudo isso. Ele é um cara do povo”, analisou o ex-lateral-direito que já defendeu o Palmeiras e a seleção. “Então vou jogar um tempo em cada time. Assim, agrado todo mundo.”

20h24

O meia Alex, do Coritiba, brincou e falou que nem pensa na possibilidade de vestir a camisa 10 nesta noite. “Ela é do seu Ademir. Ele é o camisa 10 hoje e sempre vai ser dele. Eu usei emprestada por um período, mas ele é o camisa 10”, disse o meia, que falou qual o momento marcante que teve ao lado de Marcos. “Foi aquele lance em que o Zapata mandou a bola para fora em um canto e o Marcos caiu para o outro”, lembrou, se referindo ao lance em que sacramentou o título da Libertadores de 1999.

20h22

Jogadores dos dois times vieram juntos, em um ônibus.

20h20

Imagem de Marcos e o símbolo do Palmeiras são projetados na parede externa do estádio do Pacaembu.



20h11

O ex-atacante Edmundo chegou ao Pacaembu e se mostrou orgulhoso de fazer parte do jogo desta noite. “Fiquei honrado em ser convidado para esse jogo mesmo sem ter feito parte do time do Palmeiras de 99 e nem da seleção de 2002. Convivi com essa figura fantástica e ele mesmo me ligou para me convidar. Mesmo se tivesse compromisso, eu teria cancelado para estar aqui”, disse o ex-jogador, que atualmente é comentarista de futebol na TV Bandeirantes.

20h08

A biografia de Marcos, com o título “Eu nunca fui santo” está sendo vendida na porta do Pacaembu por R$ 30,00.

20h05

Como se tornou um triste hábito no futebol brasileiro, cambistas agem livremente nos arredores do Pacaembu

19h56

A torcida organizada do Palmeiras promete fazer um mosaico com a imagem do rosto de Marcos e o número 12.

19h53

Torcedores entram no estádio.



19h47

Serão distribuídas 40 mil fitas de diversas cores com os dizeres “Lembrança de São Marcos”

19h41

Os portões foram abertos e a torcida começa a entrar no estádio do Pacaembu

19h36

Outra faixa que será exibida durante o jogo em homenagem ao goleiro é aberta na arquibancada do Pacaembu.

19h32

Marcos anunciou sua aposentadoria dos gramados no dia 4 de janeiro, mas o jogo de despedida só será realizado nesta noite por conta do calendário do futebol brasileiro e pelo fato dos organizadores do evento precisarem de tempo para realizar todas as promoções feitas

19h24

Faixa da torcida em homenagem ao goleiro.

19h21

Alguns membros da torcida organizada do Palmeiras tiveram acesso ao estádio e iniciaram a preparação para as homenagens que serão realizadas na arquibancada do Pacaembu. Uma faixa com os dizeres “São Marcos Eterno” foi estendida.

19h10

Marcos reuniu os amigos e ex-companheiros em uma churrascaria durante o almoço em São Paulo. Entre outros, estavam presentes Alex, Antonio Carlos, Asprilla, Cafu, Leivinha e Dudu.

19h05

Neste momento, dançarinas ensaiam, no gramado do Pacaembu, coreografias que serão apresentadas antes do jogo em homenagem ao goleiro Marcos.

19h01

Faltando três horas para o início do jogo, movimentação é fraca nos arredores do Pacaembu, mas a expectativa é de casa cheia, já que mais de 30 mil ingressos foram vendidos até ontem à noite.