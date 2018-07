A punição dada pelo STJD ao meia Petros foi justa?

O meio-campista Petros, do Corinthians, foi punido pelo STJD nessa segunda pelo empurrão dado no árbitro Raphael Claus, no clássico contra o Santos. A procuradoria do STJD viu o empurrão como proposital e enquadrou Petros no artigo 254, parágrafo 3º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente à agressões durante a partida, especificamente contra os árbitros. A pena mínima prevista era de 180 dias de suspensão.

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) considerou o jogador culpado por três votos a dois. Após o julgamento, o jogador lamentou muito a decisão. “Me sinto um assassino”. E você, considera a decisão do STJD justa? Opine!

