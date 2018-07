A seleção brasileira vai chegar até qual fase no Mundial de Basquete?

A grandiosa vitória do Brasil no Mundial de Basquete sobre a Argentina não tem apenas um gosto de vingança pela Olimpíada de 2012. O resultado por 85 a 65 mostra que a equipe de Nenê, Tiago Splitter e Raulzinho tem potencial para chegar ainda mais longe na competição. Para isso, a seleção terá de passar pela Sérvia nas quartas de final da competição.

As seleções já se enfrentaram nesta edição do Mundial pelo Grupo A, com vitória do time comandado por Rubén Magnano por 81 a 73. Por causa do resultado na primeira fase e pela apresentação exibida neste domingo, a seleção brasileira entra como favorita no duelo para avançar às semifinais do torneio. Depois do resultado contra a Argentina, até onde o Brasil pode chegar? Vote!

