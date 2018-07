A superstição no beisebol

IRVING, Estados Unidos – A vida do botafoguense é se vangloriar de que a superstição é uma característica sua e de mais ninguém. Tenho dois amigos que reforçam isso em todas as oportunidades que temos para conversar sobre futebol, mas o beisebol não fica para trás.

Toda equipe que se preza tem uma superstição. O Red Sox tinha a maldição do Bambino, terminada em 2004, após 86 anos de fila; o Cubs tem a maldição do bode, que até hoje perdura, com 102 anos sem títulos, e o Giants tem a sua.

Apesar de estar com uma boa vantagem de 2 jogos a 0, o Giants convive com uma maldição que foi levantada por inúmeros torcedores após a vitória por 9 a 0 sobre o Texas Rangers. A equipe era originalmente de Nova York, cidade onde conquistou cinco World Series em 14 tentativas. Com problemas financeiros, a franquia optou por São Francisco em 1958, e nunca mais conquistou um título, e isso teria um motivo: uma placa feita para homenagear o jogador Eddie Grant – morto durante a Primeira Guerra Mundial – se perdeu durante a mudança da franquia de Nova York para a Costa Oeste dos Estados Unidos. Desde então, a equipe esteve em três finais (62, 89 e 2002) e foi derrotado em todas.

Maldição deixada de lado, a equipe de São Francisco tem a oportunidade de abrir 3 a 0 na série neste sábado, no primeiro jogo da World Series no estádio do Texas Rangers, em Arlington (inclusive parei num café à beira da estrada para escrever este post). O arremessador Jonathan Sanchez tem fama de temperamental e pode colocar tudo a perder para o Giants se entrar na provocação dos jogadores do Rangers, que não têm mais nada a perder.

Pelo lado do Rangers, a esperança recai sobre o arremessador Colby Lewis, que foi “ressuscitado” pela equipe do Texas após passar duas temporadas no beisebol japonês. A expectativa é que o jogador segure o ataque do Giants por pelo menos seis entradas, dando tranqüilidade aos rebatedores do clube texano para anotar corridas.