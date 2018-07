A World Series vai começar

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos – Devo confessar a vocês, amigos do Estado, que o futebol não é a única grande paixão que possuo. Tive a oportunidade de conviver com outras modalidades esportivas durante minha adolescência – agradeço ao meu pai por isso – e hoje começa um dos meus maiores sonhos como jornalista esportivo: a cobertura da World Series da MLB, a principal liga de beisebol do mundo.

Entendo que muitos de vocês não entendam e acreditam que o beisebol não passa de um jogo chato e demorado. Não posso tirar a razão de vocês, mas posso dizer que, uma vez por dentro das regras, você nunca mais deixará de admirá-lo.

Bem, espero trazer a vocês um pouco da experiência de cobrir tal evento, e me despeço do primeiro post com uma foto da visão que possuo do AT&T Park, em São Francisco, local dos dois primeiros jogos da série melhor de sete entre o San Francisco Giants e o Texas Rangers, dois azarões que, assim como eu, acreditaram e agora fazem a final.