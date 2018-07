Após confusão, Tigre abandona a partida e o São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana

Repercussão da confusão no Morumbi

Segundo repórter da Fox Sports, a imprensa foi impedida de voltar ao vestiário, antes do setor de faxina limpar o corredor que leva ao vestiário. Imagens da Fox Sports Argentina flagraram paredes sujas de sangue.

Major Gonzaga – Chefe da Polícia Militar de São Paulo: “Nós fomos chamados para separar essa briga, realmente era uma briga generalizada e nós só separamos a briga. “De forma alguma (existia pessoas armadas), se não eu mesmo seria obrigados a prende-los. Eu estava lá, o que tinha era pedaço de madeira, bancos e garrafas”.

Sobre a prisão de alguém, o Major disse: “Não (ninguém foi preso), nós vamos conduzi-los até o distrito, têm muitos machudados de todas as partes”.

Sergio Massa (prefeito da cidade de Tigre): “Temos que relatar à Conmebol o que ocorreu aqui. O árbitro não tinha talhe para uma partida como esta. O delegado da confederação parecia um funcionário do São Paulo. Não nos permitiram fazer o reconhecimento do campo nem o aquecimento no gramado. O ônibus chegou apedrejado ao hotel. Mesmo assim, os rapazes foram a campo para jogar, não viemos para uma guerra”.

“Os seguranças colocaram uma arma no meu peito. Vieram com paus e bateram nos jogadores. Fomos protagonistas de uma página lamentável da história do esporte brasileiro, que tem tanto talento. Mas quando o vems medíocre e embusteiro dessa forma me dá penas”.



Matías Escobar (jogador do Tigre): “Primeiro os seguranças do São Paulo, cerca de 15, nos bateram. Mas o que me deu mais medo foi quando entrou a polícia. Vocês sabem como é a polícia daqui”.

Rogério Ceni: “Eles bateram durante 135 minutos. Não vai dizer que a polícia, seguranças, foram lá (no vestiário) dar soco neles. Eles vieram com a mesma intenção do último jogo: nos provocar, tirar a nossa tranquilidade”

ACABOU! O Tigre não volta para o gramado e o juiz encerra a partida. O São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana.

Juiz aponta mais 5 minutos de espera pelo time argentino. O jogo já está atrasado em 30 minutos.

Público presente no Morumbi: 67.042 torcedores.

O quarto árbitro desce nos vestiários e não volta. O Twitter oficial do clube argentino alega que a partida está suspensa e que os jogadores do Tigre foram agredidos pela Polícia Militar de São Paulo. Enquanto isso, a torcida grita “é campeão” no Morumbi.

Os jogadores do São Paulo já estão em campo, mas os argentinos ameaçam não voltar para o campo!

Por conta da confusão, Díaz e Paulo Miranda acabaram expulsos.

Segundo informações da Rádio Estadão/ESPN, houve mais confusão dentro dos vestiários do Morumbi e a polícia precisou intervir.

21h49

Se o São Paulo confirmar o título da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Corinthians pela Recopa, já que o adversário é o atual campeão da Libertadores. As datas do possível confronto ainda serão definidas pela Conmebol.

21h45

O técnico Néstor Gorosito armou o Tigre desta maneira: Albil; Paparatto, Echeverría, Erik Godoy e Lucas Orban; Galmarini, Ángel Díaz, Diego Ferreira e Ramiro Leone; Botta e Maggiolo.

21h38

O São Paulo está confirmado pelo técnico Ney Franco para enfrentar o Tigre. O time está escalado assim: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington e Jadson; Lucas, Willian José e Osvaldo.

21h31

O campeão da Copa Sul-Americana embolsará US$ 1 milhão. Como deu empate no jogo de ida, quem vencer fica com a taça. Se der igualdade no marcador, com qualquer quantidade de gols, a decisão será nos pênaltis.

21h25

O goleiro Rogério Ceni vai completar 1050 jogos pelo clube nesta decisão. O capitão possui 556 vitórias, 237 empates, 256 derrotas e 107 gols marcados.

21h17

As organizadas do São Paulo, como a Independente, prometem fazer uma bela festa. A uniformizada vai levar ao jogo enormes tiras de plástico nas cores preto, branco e vermelho, para enfeitar a arquibancada.

21h09

Todos os ingressos para a decisão foram vendidos antecipadamente. Foram colocados à disposição do torcedor 64.259 entradas. “Será o maior público do ano no Brasil”, diz João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol.

21h

O técnico Ney Franco preferiu não fazer mistério e vai mandar a campo o mesmo time que participou do jogo de ida, com exceção de Luis Fabiano, que está suspenso. Em seu lugar entra Willian José.

20h52

Enquanto do lado de dentro a torcida começa a encher o estádio, do lado de fora a polícia tenta conter os flanelinhas e os cambistas. No total 28 pessoas já foram presas por tentar extorquir dinheiro dos torcedores.

20h45

Lucas mostrou na chegada ao Morumbi que está bastante emocionado em sua despedida. “O coração está a mil, disparado, apertado, mas vou tentar me segurar um pouco”, afirmou, lembrando que pouco importa se fará o gol do título. “Eu quero ser campeão, independente de quem faça o gol.”

20h40

Jogadores do Tigre entram no gramado do Morumbi para reconhecer o campo e tomam sonara vaia. Segundo a Estadão/ESPN, pedras foram atiradas no ônibus que trazia a equipe para o estádio e alguns vidros foram quebrados.

20h37

O ônibus com a delegação do Tigre chega ao Morumbi e os jogadores mostram bastante concentração. “Estamos preparados para a partida”, disse o capitão Galmarini.

20h35

Osvaldo foi um dos poucos jogadores que parou para conversar antes de ir para o vestiário. “Essa recepção teve uma emoção muito grande, não senti nada parecido em minha carreira”, disse, lembrando que a entrada de Willian José não altera o esquema do time. “Não muda nada, é um homem de referência lá na frente.”

20h31

Todos os 25 jogadores inscritos na competição vieram com a delegação para a partida, incluindo Luis Fabiano, que foi expulso na primeira partida e desfalcará o São Paulo. “Uma chegada assim mexe com a mais fria das pessoas”, disse Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, vice-presidente do clube.

20h28

O São Paulo acaba de chegar no Morumbi. Torcida faz uma grande festa na entrada do ônibus da delegação, com foguetório no entorno do estádio.

20h25

No Morumbi, o São Paulo nunca perdeu para times argentinos em jogos oficiais: são 16 vitórias e cinco empates.

20h17

Erik Godoy vai substituir Donatti, que foi expulso na primeira partida e desfalca o Tigre.

20h10

O ônibus do São Paulo já deixou o CT da Barra Funda e está indo em direção ao Morumbi.

20h07

A diretoria tricolor providenciou a fabricação de 49 mil pequenas bandeiras que estão sendo distribuídas para todo torcedor que chega ao Morumbi.

20h

O São Paulo já tem preparado um esquema para soltar fogos de artifício caso vença a Copa Sul-Americana. O material está depositado no lado de fora do estádio, em um setor próximo da sede do clube.

19h54

A torcida do São Paulo faz uma concentração na entrada principal do estádio à espera do ônibus com a delegação. A intenção é fazer um corredor de torcedores para incentivar os jogadores na chegada ao Morumbi.

19h49

A partida no Morumbi marca a despedida de Lucas, que já foi negociado com o Paris Saint-Germain. O sonho do garoto é ir embora com o título da Copa Sul-Americana na bagagem.

19h42

Segundo a diretoria do Tigre, são esperados cerca de 2 mil torcedores da Argentina, que vieram em caravanas e vão embora logo após a partida terminar.

19h34

O trânsito está bastante carregado nas imediações do Morumbi. Algumas ruas foram fechadas e apenas pedestres podem passar.

19h29

O gramado do Morumbi está um pouco prejudicado após ser usado para o show da Madonna. A grande área de um dos gols é o local mais castigado, com alguns buracos.

19h25

A torcida do Tigre já faz muito barulho no Morumbi. Os argentinos estão instalados na arquibancada, na diagonal de um dos gols, e trouxeram várias faixas e cartazes.

19h20

O São Paulo promete uma recepção muito boa à delegação do Tigre. Segundo João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol, o tratamento na Argentina foi muito bom. “Tanto da diretoria do Tigre, quanto dos dirigentes do Boca Juniors, nos deram muita atenção”, conta.

19h14

A Conmebol faz um teste no gramado com o palco que receberá os campeões da Copa Sul-Americana. A estrutura foi montada e retirada em seguida.

19h09

Apesar do horário de verão, os refletores do Morumbi já foram acessos. Mesmo com dia claro, as luzes já podem ser vistas no gramado do estádio.

19h04

Boa parte dos torcedores do São Paulo permanece do lado de fora do Morumbi, onde a festa está esquentando. Muitos rojões são disparados pela massa, que vive grande expectativa do título.

19h

Os portões do estádio do Morumbi foram abertos e o público começa a chegar. A expectativa é de casa cheia para a decisão entre São Paulo e Tigre, da Argentina.