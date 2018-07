Acompanhe: clima de decisão para Palmeiras x Fluminense agita Presidente Prudente

Os repórteres Daniel Batista e Paulo Galdieri estão em Presidente Prudente para acompanhar a “decisão” entre Palmeiras x Fluminense. Eles contam todos bastidores desta partida.



17h

O jogo começou…

16h51

A escalação do Fluminense não tem surpresas: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Thiago Neves e Wellington Nem; Rafael Sobis e Fred. Os dois times entram em campo para começarem a partida.

16h50

Surpresa na escalação do Palmeiras. Gilson Kleina coloca Obina e Correa como titulares. Maikon Leite, ao contrário do que dissera na manhã deste domingo o treinador do Palmeiras, fica no banco de reservas: Bruno, Wesley, Henrique, Mauricio Ramos e Juninho; João Denoni, Correa, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Obina e Barcos.

16h41

Palmeiras e Fluminense fazem o aquecimento ao mesmo tempo no campo do Prudentão. Marcos Assunção participa de toda a atividade e, aparentemente, não sente dores no joelho.

16h37

O Palmeiras ainda não está escalado. E tudo porque o volante Marcos Assunção, como tem sido uma rotina, sempre faz testes antes da partida. Se não sentir dores nos joelhos, ele joga.



15h38

Os torcedores do Palmeiras vindos de São Paulo ainda não chegaram ao Prudentão. POr determinação da FPF, as Organizadas não poderão entrar no estádio com seus fardamentos característicos. A Polícia promete barrar qualquer um que esteja com os uniformes das Uniformizadas.

15h32

A delegação do Flu foi para Presidente Prudente com dois aviões fretados, acretitando que poderá ser campeão neste domingo.

15h25

A delegação do Fluminense acaba de chegar ao estádio Prudentão. Os jogadores já entraram no vestiário.

14h50

O tenente-coronel Francisco Leopoldo, responsável pelo policiamento do jogo, comemorou o fato do Botafogo ter derrotado a Portuguesa no sábado, resultado que evita a queda do Palmeiras para a Série B mesmo que seja derrotado diante do Fluminense. “Sem dúvida o resultado do jogo da Portuguesa vai amenizar o clima para o jogo”, disse.

14h25

O estádio Prudentão já abriu seus portões, mas a torcida ainda chega aos poucos. Os setores das numeradas são os primeiros a serem ocupados.

13h48

Sete torcedores aparecem na porta do hotel do Palmeiras com buzinas e gritando o nome de Felipão. Os seguranças do clube fizeram um cordão de isolamento acreditando ser algum tipo de protesto, mas tudo não passou de uma brincadeira. Os torcedores foram apoiar e gritaram o nome do antigo treinador do Palmeiras pelo fato de um deles se parecer com ele.

13h38

Torcedores aparecem na porta do hotel e esperam pela aparição dos jogadores. O elenco deixa o hotel por volta das 15h30.

13h21

À ESPN, Gilson Kleina disse que o resultado da vitória do Botafogo sobre a Portuguesa no sábado “dá uma energia maior” ao Palmeiras, mas que é um incentivo que “tem que fazer valer”. O técnico comentou também sobre a escalação, confirmando Wesley na lateral.

Ele também afirmou que o contato com os torcedores da região de Presidente Prudente o surpreendeu positivamente. A torcida compareceu ao desembarque do Palmeiras levando cartazes de incentivo aos jogadores.

13h04

Movimentação no hotel do Palmeiras é tranquila. Três motos da PM estão na porta do hotel para evitar qualquer problema.

12h38

Neste momento, jogadores do Palmeiras estão descansando no hotel e logo mais começa será realizada a preleção do técnico Gilson Kleina. Em seguida, a delegação vai para o estádio Eduardo José Farah, o Prudentão.

12h05

Em um bate-papo com jornalistas, o técnico Gilson Kleina revelou que a derrota da Portuguesa para o Botafogo, no sábado, deu um novo ânimo aos jogadores e que Maikon Leite será o titular no lugar de Artur diante do Fluminense. Com isso, o Palmeiras vai a campo com: Bruno; Wesley, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; João Denoni, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Luan, Maikon Leite e Barcos.