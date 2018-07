Após 14 anos longe da capital paulista, o UFC volta a São Paulo tendo como principal luta o duelo entre Vitor Belfort e o britânico Michael Bisping. A luta acontece no Ginásio do Ibirapuera com expectativa de lotação máxima. Outro destaque da noite é o paulista Daniel Sarafian, que vai enfrentar CB Dollaway. Acompanhe tudo que acontece no octógono aqui no Estadão Esportes a partir das 22h.