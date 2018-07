Acompanhe os momentos que antecedem a decisiva partida entre Flamengo x Palmeiras, em Volta Redonda

O repórter Daniel Batista está em Volta Redonda para acompanhar a partida entre Flamengo x Palmeiras, jogo que pode sacramentar a queda do time alviverde para a Série B. Acompanhe o que acontece antes da partida.

17h00 – Os dois times estão perfilados e vai começar o jogo.

16h57 – Palmeiras sobe logo em seguida para o gramado

16h56 – Flamengo sobe ao gramado e é recebido com muita festa.

16h51 – Quinteto de arbitragem já está no gramado.

16h50 – Pouco mais de sete mil torcedores estão presentes no estádio Raulino de Oliveira.

16h45 – Os goleiros Bruno e Raphael Alemão, do Palmeiras, desceram para o vestiário. Os goleiros do Flamengo não subiram para o gramado.

16h42 – O Flamengo também está definido com: Paulo Victor; Wellington Silva, Renato Santos, Gonzalez e Ramon; Amaral, Ibson, Renato Abreu e Cleber Santana; Hernane e Vagner Love

16h32 – Torcida do Flamengo continua provocando o Palmeiras e canta “vergonha, time sem vergonha”

16h30 – Palmeiras está escalado sem surpresas: Bruno, Artur, Román, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Correa, Mazinho e Tiago Real; Maikon Leite e Barcos.

16h26 – Torcedores do Flamengo provocam palmeirenses no lado de fora do estádio e dá início a uma briga entre torcedores. Polícia separa os brigões, também com violência, e o clima parece mais tranquilo.

16h24 – Os goleiros Bruno e Raphael Alemão fazem aquecimento no gramado.

16h21 – Torcida do Flamengo canta: “Oh, oh, segunda de novo!” fazendo analogia a possibilidade do Palmeiras ser rebaixado pela segunda vez para a Série B.

16h17 – Independente do resultado, o Palmeiras deixa o estádio Raulino de Oliveira logo depois do jogo e já vai direto para São Paulo, sem retornar para o hotel.

16h00 – Ônibus com o elenco do Palmeiras chega ao estádio sem qualquer problema.

15h40 – Chega em Volta Redonda os 13 ônibus que levam torcedores palmeirenses para o jogo.

15h37 – Por decisão do Ministério Público, os torcedores membros da torcida organizada Mancha Alviverde não poderá entrar no estádio com nenhum objeto que identifique a torcida.

15h28 – Elenco do Palmeiras deixa o hotel na cidade de Barra do Piraí e parte em direção ao estádio Raulino de Oliveira.

15h21 – Torcedores chegam ao estádio. Movimentação continua fraca. Até o momento, entraram pouco mais de 800 torcedores.

14h55 – Gramado do estádio Raulino de Oliveira não está nas melhores de suas condições. É possível ver algumas falhas, principalmente nas laterais.

14h41 – Os portões para a entrada dos torcedores será aberto às 15h.

14h34 – Em Volta Redonda, a polícia vai escoltar os ônibus das organizadas do Palmeiras até a porta do estádio e a entrada deve acontecer minutos antes do início da partida.

14h20 – Movimentação da torcida é bem pequena nas imediações do estádio. O jogo tem pouca importância para o Flamengo.

13h55 – Preocupada com possíveis confusões, a Polícia Militar vai reforçar a segurança na frente da sede social do Palmeiras, no Centro de Treinamento e nas quadras das torcidas organizadas, locais considerados estratégicos e onde existem mais chances de ocorrer algum incidente em caso de queda do Palmeiras para a Série B.

13h40 – O Flamengo vai para campo com três desfalques: o goleiro Felipe (entorse no tornozelo direito), o lateral-direito Leonardo Moura (dores na panturrilha direita) e o atacante Liedson (dores no joelho esquerdo).

13h22 – O Palmeiras enfrenta o Flamengo hoje com 13 desfalques. São eles: Luan (suspenso), Marcos Assunção (inchaço no joelho direito), Patrick Vieira (entorse no tornozelo esquerdo), Leandro Amaro (lesão muscular na coxa esquerda), Thiago Heleno (lesão no quadril), Henrique (trauma na região da costela), Leandro (lesão no bíceps femoral da coxa direita), Fernandinho (lesão no joelho esquerdo), João Denoni (luxação na clavícula direita), Wesley (lesão muscular na coxa esquerda), Valdivia (lesão no joelho esquerdo), Daniel Carvalho (lesão no músculo anterior da coxa direita) e Betinho (lesão muscular na coxa direita).

13h05 – Jogadores do Palmeiras estão concentrados em um resort, na cidade de Barra do Piraí, vizinha de Volta Redonda. Preleção do técnico Gilson Kleina será logo mais.