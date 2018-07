Adilson Batista passa recibo no Corinthians

Pedir demissão de qualquer emprego é, em geral, um processo traumático seja lá qual for o motivo. Com técnico de futebol não é diferente. O duro é quando, como no caso de Adilson Batista, você passa recibo de incompetência. Bem verdade que o Corinthians perdeu peças importantes e a pressão da diretoria também pesou na decisão.

Mas o torcedor corintiano não consegue entender como um time que estava pronto para levantar o título do Campeonato Brasileiro, justamente no ano do centenário, conseguiu ir pelo ralo em um mês. Adilson (ou todos os problemas juntos) derrubou as estatísticas de Mano Menezes, hoje na seleção brasileira.

O treinador, que começou sua desastrosa campanha no 1 a 1 com Palmeiras, em 1.º de agosto, comandou o time em 17 oportunidades contra 11 de Mano. Adilson conseguiu 49% de aproveitamento ante 72%!

A liderança há algumas rodadas já não está mais com o time alvinegro – e assim ficará por pelo menos a próxima rodada, já que o Cruzeiro assumiu a ponta com cinco pontos a mais. Resta esperar agora o comportamento da diretoria, que chegou a gozar do seu planejamento enquanto os rivais trocavam de comando.