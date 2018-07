Adriano mandou o pênalti da Copa para fora

Adriano teve uma fraca atuação na derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 1, na final da Taça Rio. Em seu retorno após quatro partidas, ele perdeu um pênalti no segundo tempo, o que foi fundamental para a queda do rubro-negro.

Por tudo o que ‘não apresentou’ nesta temporada, uma convocação para a seleção brasileira seria, no mínimo, uma incoerência com o critério adotado por parte do técnico Dunga.

Literalmente, Adriano errou sua penalidade da Copa. Você ainda daria uma chance para o Imperador na seleção?