Água Santa x Corinthians: onde assistir e escalação do jogo pelo Campeonato Paulista

O Corinthians volta a campo neste sábado para enfrentar o Água Santa, às 15h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo vai passar na TV fechada.

Onde assistir ao jogo do Corinthians

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

Escalação

Corinthians : Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo e Luan; Vagner Love, Yony González e Boselli. Técnico : Tiago Nunes

: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho, Cantillo e Luan; Vagner Love, Yony González e Boselli. : Tiago Nunes Água Santa: Giovanni; Luis Ricardo, Andrés Robles, Walisson Maia e Abner Felipe; Wellington Reis, João Vitor e Luan Dias; Uéderson, Felipe Azevedo e Dinei. Técnico: Pintado

Situação das equipes

O Corinthians entra na rodada ocupando a segunda colocação do Grupo D, com oito pontos. O líder é o Guarani, com nove pontos, mas que tem um jogo a mais. O Água Santa aparece em terceiro no Grupo A, com cinco pontos, atrás do Santos (11) e Ponte Preta (6).