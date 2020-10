Ajax x Liverpool: onde assistir e horário 

Ajax e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa. A partida vai ter transmissão pela TV fechada, pay-per-view e internet.

ONDE ASSISTIR

Ajax x Liverpool é possível assistir pela TNT, pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. Além disso, haverá tempo real do Estadão.

HORÁRIO

A partida será nesta quarta-feira, às 16h, horário de Brasília.

O Grupo D conta ainda com o Midtjylland e o Atalanta, que se enfrentam no mesmo horário.