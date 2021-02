Al-Ahly x Bayern de Munique: onde assistir, horário, local e escalação das equipes para o Mundial de Clubes

Al-Ahly, do Egito, e Bayern de Munique se enfrentam nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor do confronto enfrenta o Tigres na final do torneio, marcada para quinta-feira.

ONDE ASSISTIR

Al-Ahly x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 15h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, no Catar.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Al-Ahly: El Shenawy; Hany, Benoun, Ashraf e Maaloul; Fathy e El Solia; El Shahat, Afsha e Bwalya; Taher Mohamed. Técnico: Pitso Mosimane.

Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski. Técnico: Hans Flick.