Alavés x Barcelona: onde assistir e horário do jogo

Em clima de lamentação, Alavés e Barcelona se enfrentam no encerramento da participação de ambos no Campeonato Espanhol. As duas equipes entram em campo sem grande ambição, o que transforma a partida, que vai acontecer às 16h, no Mendizorroza, em um amistoso luxo.

Onde assistir Alavés x Barcelona

É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal Fox Premium, que também vai transmitir pelo Fox Play.

Alavés x Barcelona: horário

A partida acontecerá às 14h deste domingo.

O Barcelona viu seu maior rival Real Madrid celebrar o título na rodada passada e de uma forma cruel. O time da capital venceu o Villarreal por 2 a 1 e o resultado já seria suficiente para garantir a taça, mas o Barça ainda facilitou a vida do rival e perdeu em casa para o Osasuna também por 2 a 1.

Com o resultado, o Barcelona ficou com 79 pontos, sete a menos que o Real e dez a mais que o Atlético de Madrid, terceiro colocado. Já o Alavés tem como prêmio de consolação o fato de ter se mantido na elite espanhola. A equipe tem 39 pontos e entra na rodada na 15ª posição.