Alemanha deve ganhar torcida dos brasileiros na final, aponta enquete

Sem poder torcer para a seleção brasileira na final da Copa, os brasileiros já escolheram de que lado irão ficar no confronto entre Alemanha e Argentina.

A goleada sofrida na semifinal parece ser mesmo página virada para a torcida, e o carisma alemão combinado com a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina deve trazer a torcida para o lado dos europeus, pelo menos é o que aponta a enquete realizada pelo Estado. 75% dos internautas disseram que vão torcer para a Alemanha na final da Copa, marcada para este domingo no Marcanã. Os outros 25% estão do lado argentino da disputa.



Veja o resultado da enquete:

