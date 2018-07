Alemanha vence, e trapalhada de Müller vira a #ChargedoJogo

A seleção alemã sofreu para bater a Argélia e conquistar a classificação para às quartas de final da Copa do Mundo. A dificuldade dos europeus diante dos africanos teve como imagem marcante a queda do atacante Müller ao tentar bater uma falta. A cena foi a mais votada pelo Twitter com a hashtag #ChargedoJogo.

Esta é a sétima charge baseada nos jogos do Mundial que o Estadão produz. Iniciada no jogo de abertura do Mundial, com a vitória do Brasil sobre a Croácia, a ação funciona da seguinte maneira: no segundo tempo da partida, dois personagens são sugeridos e pelo Twitter, o torcedor escolhe quem merece virar charge.