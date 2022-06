Alemanha x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes

Alemanha e Inglaterra entram em campo nesta terça-feira, em Munique, pela 2ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações. Os alemães estão em segundo, com 1 ponto, enquanto os ingleses estão na lanterna, sem ter pontuado ainda. A chave ainda conta com a Hungria, líder, e Itália. Apenas o melhor de cada grupo avança à semifinal.

ONDE ASSISTIR

Alemanha x Inglaterra terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique-ALE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Alemanha : Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Técnico : Hans Flick.

: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. : Hans Flick. Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane e Grealish. Técnico: Gareth Southgate.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada, a Inglaterra foi derrota por 1 a 0 pela Hungria, fora de casa, e a Alemanha empatou por 1 a 1 com a Itália, também fora de casa.