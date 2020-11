Alemanha x Ucrânia: onde assistir, horário e classificação

Com a mesma pontuação na tabela, Alemanha e Ucrânia se enfrentam neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

ONDE ASSISTIR

Alemanha x Ucrânia terá transmissão ao vivo pelo canal Space e pelo Youtube Esporte Interativo. Também é possível acompanhar o duelo através do EI Plus .

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

A Alemanha ocupa a segunda colocação com 6 pontos. No meio da semana, o esquadrão comandado pelo técnico Joachim Löw venceu a República Tcheca por 1 a 0 em partida amistosa. A seleção ucraniana tem os mesmos 6 e ocupa o terceiro lugar em decorrência do saldo de gols inferior. Na última quarta-feira, a equipe do leste europeu perdeu por 2 a 0 em amistoso contra a Polônia.