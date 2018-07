Alexandre Pato deve voltar a ser titular do time do São Paulo?

Alexandre Pato foi um dos grandes destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira, ao marcar um gol e dar a “assistência” para o gol contra marcado por Bruno Recife e, depois de muitas críticas, finalmente voltou a ser elogiado.



O atacante, que desde que voltou ao Brasil para jogar no Corinthians ainda não encontrou o seu melhor futebol, vinha sendo muito cobrado por parecer um jogador acomodado mesmo estando mal, sendo preterido do time do São Paulo por atletas menos conhecidos, como Ademilson e Maicon. Apesar disso, quando voltou a ter uma oportunidade, ele soube aproveitar, sendo fundamental para a vitória sobre o Bragantino, que deixou o São Paulo perto da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois dessa atuação, você acredita que chegou a hora de Alexandre Pato voltar a ser titular do São Paulo e formar o setor ofensivo ao lado de nomes como Paulo Henrique Ganso, Kaká e Alan Kardec?

