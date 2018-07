ARLINGTON, Estados Unidos – Se existe uma coisa que jornalista adora é queimar a língua. Perdi a conta das brincadeiras que fazemos um com o outro sobre as previsões que escrevemos, mas que nunca se concretizam. “Fulano não perde mais… Cicrano é imbatível”, sempre dizemos. As previsões furadas também são prato cheio para os leitores, que não perdoam mesmo, nem deveriam.

Pois bem, fiz a pequena embromação acima para dizer que, mesmo sabendo dos riscos, eu vou prever o seguinte: se o técnico do Rangers, Ron Washington (foto abaixo), continuar a errar nas decisões durante o jogo, sua equipe perderá a World Series. O Rangers é mais time, não tenho dúvida disso, mas Washington insiste em errar na rotação dos rebatedores, mas principalmente na utilização de seus arremessadores.

Colby Lewis estava visivelmente acabado, mas não foi substituído na sétima entrada, cedendo duas corridas, o que fez de um jogo tranqüilo uma decisão até o último strike. Washington já havia errado nos dois primeiros jogos – principalmente o segundo – quando manteve arremessadores cansados e totalmente fora de sintonia. “Eu acho que as decisões foram boas e que estamos no caminho certo. Foi uma vitória merecida e vamos pensar somente no próximo jogo”, disse o técnico ao ser justamente questionado sobre ter mantido Lewis por mais tempo que o devido.

Como escrito no título, alguém vai queimar a língua. Eu ou o Ron Washington. Minha experiência como profissional de beisebol é inexistente. Então você, amigo que lê este post, tem de dar crédito às palavras do treinador que, independente do que eu acho de suas decisões nesta World Series, fez do Rangers – outrora chacota na MLB – um dos principais times das grandes ligas do beisebol americano.

Agora, com a vitória no jogo 3 a tendência é que a rotação original seja mantida para o jogo 4, neste domingo, ou seja, jogará Tommy Hunter e não Cliff Lee, como foi cogitado para evitar que o Giants fechasse a série em 4 jogos a 0.