Allianz Parque faz paródia com bilhete de Osorio após goleada

Atualizada às 18h10

Nesta segunda-feira, quando os torcedores do São Paulo ainda vivem a ressaca da goleada sofrida por 4 a 0 para o Palmeiras, os alviverdes ainda comemoram e até o Allianz Parque resolveu tirar sarro do time do Morumbi. Nas redes sociais da arena, foi postada a imagem de um bilhete: ‘Encontramos esse papel jogado no gramado do Allianz Parque e gostaríamos de aproveitar esse momento para lembrar a todos para não jogar lixo no campo.’

O bilhete, em clara alusão ao método do comandante são-paulino, Juan Carlos Osorio, de se comunicar com os jogadores, aponta uma série de instruções aos jogadores riscadas, além de quatro marcações vermelhas (referentes aos quatro gols do Palmeiras). No final, a frase ‘El Verdón es mejor’.

CONFIRA!

A zoeira continuou durante a tarde. Nesta segunda-feira, se um internauta acessa a página oficial do Palmeiras, um banner mostra uma oferta das novas camisas do alvi-verde, lançada no último mês de maio. Porém, em nenhum momento é mostrada a parte da frente da camiseta, somente as costas, com os números 1, 2, 3 e 4. Coincidência?