No ‘último’ clássico do Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar com Henrique ainda no primeiro tempo, mas acabou sofrendo o empate aos 45 minutos da etapa final, com gol de Danilo.

Para a reta final do Brasileirão, a esperança do palmeirense reacende com a inauguração da Allianz Parque. No ano do centenário, é o maior motivo de comemoração, mas poderá fazer a diferença e valorizar o fator casa na luta contra o rebaixamento?

