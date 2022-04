Always Ready x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após oito dias de treinamento, desde a eliminação no Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo, nesta terça-feira, às 21h30, para realizar sua estreia na Copa Libertadores. Os alvinegros encaram a altitude de 3.600 metros de La Paz para enfrentar o Always Ready, da Bolívia. Vitor Pereira prepara mudanças na equipe para fazer bom início de competição continental e visando também o primeiro jogo da Brasileirão. O técnico português não deverá contar com o lateral-direito Fagner, que não se recuperou de lesão sofrida na semifinal do Estadual. Já o Always Ready não poderá jogar em El Alto, sua cidade, onde a altitude é de 4.150 metros. Assim, descerá para La Paz, capital boliviana, e atuará no estádio Hernando Siles.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Always Ready e Corinthians está agendado para esta terça-feira, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT, na tv aberta, e da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Always Ready – Lucas Galarza; Adrián Martínez, Marc Enoumba, Enrique Flores e Denilson Choque; Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Gustavo Cristaldo e José Martínez; Rodrigo Ramallo e Marcos Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

Corinthians – Cássio, João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Xavier), Maycon (Paulinho ou Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Willian e Róger Guedes (Jô). Técnico: Vitor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota, por 2 a 0, para o rival São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Always Ready, por sua vez, perdeu, na última sexta-feira, para o Blooming, por 1 a 0, e ocupa apenas o 5º lugar do Grupo B do torneio Apertura do Campeonato Boliviano.