Ambulantes apostam na paixão do torcedor boquense

Por Fábio Hecico, enviado especial a Buenos Aires

A proximidade da hora do jogo faz o centro de Buenos Aires ganhar um novo tipo de personagem: os ambulantes com suas bandeiras e faixas do Boca Juniors. Ha bandeiras de todos os tipos e tamanhos, com preços bem salgados. Uma bandeira pequena com o símbolo do clube argentino não sai por menos de 70 pesos, o equivalente a R$ 35. Uma faixa simples de Boca Campeão custa 50 pesos, por volta de R$ 25.

A procura, por enquanto, é bem pequena. Mas os ambulantes garantem que vão vender todos os produtos. Eles apostam na paixão do torcedor do Boca. Cada vendedor carrega, em médiam 20 bandeiras e cerca de 50 faixas. Há muito ambulantes e eles não se incomodam de dividir o mesmo espaço.