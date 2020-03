América de Cali x Grêmio: onde assistir à partida pela Libertadores

O Grêmio estreia na Copa Libertadores na Colômbia, onde irá enfrentar o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Pascual Guerrero, pela primeira rodada do torneio continental.

Onde assistir América de Cali x Grêmio?

É possível assistir ao vivo pelo canal SporTV e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

As equipes estão no Grupo E, ao lado de Internacional e Universidad Católica, que também se enfrentam nesta terça-feira e o jogo começa às 19h15.

O último jogo do Grêmio foi no sábado, quando derrotou o Juventude por 3 a 0, pelo Gaúcho. No mesmo dia, o América ficou no 1 a 1 com o Deportivo Cali, pelo Campeonato Colombiano.