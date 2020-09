América de Cali x Inter: onde assistir, horário e classificação

Com chances de classificação já nessa rodada, o Internacional visita o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir América x Inter?

É possível assistir ao vivo ao confronto pelo canal Fox Sports.

Horário

América de Cali x Inter será disputado às 21h30, horário de Brasília.

Classificação

O Inter lidera o grupo com 7 pontos, mesma pontuação do Grêmio. América e Universidad Católica aparecem logo abaixo, com quatro. Se o time de Eduardo Coudet vencer e a Católica não derrotar o Grêmio (jogo será às 19h15), a equipe colorada já garante, pelo menos, o segundo lugar.

Na rodada passada, o Inter perdeu em casa para o Grêmio por 1 a 0. Enquanto o América ficou no 1 a 1 com a Católica.