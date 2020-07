América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e local

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida, que será disputada no Independência, vai ter transmissão na TV aberta e na fechada.

América x Atlético ao vivo: onde assistir

O torcedor pode assistir ao clássico pela TV Globo (para Minas Gerais) e pelo Premiere (para todo o Brasil). Os dois canais também vão fazer transmissão da partida em seu site e aplicativo.

Hora do jogo

A partida será disputada às 16h, horário de Brasília, neste domingo.

Tabela do Mineiro

Os dois times já estão classificados para a próxima fase. Resta definir a posição. O América lidera a competição com 21 pontos, enquanto o Atlético aparece em terceiro com 18. O Tombense está entre eles, com 20.

Na rodada passada, disputada em março, o Atlético bateu fora de casa o Villa Nova por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli. O América, também fora de casa, derrotou o Patrocinense por 1 a 0.