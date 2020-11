América-MG x Internacional: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em busca de sua primeira vitória sob o comando de Abel Braga, o Internacional decide seu futuro na Copa do Brasil contra o América-MG nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Independência, em jogo válido pela volta das quartas de final da competição. A partida terá transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais e Rio Grande do Sul). Também é possível assistir pelos canais Premiere e SporTV. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

América-MG x Inter terá transmissão pelos canais TV Globo (para Rio Grande do Sul e Minas Gerais), SporTV e Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Geovane; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Lindoso), Edenilson (Praxedes), Marcos Guilherme e D’Alessandro; Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o América derrotou o Inter no Beira-Rio, por 1 a 0. Com o resultado, o time mineiro precisa de um empate para se classificar. Se o Inter vencer por um gol, leva a disputa para os pênaltis. Se bater os mineiros por dois ou mais gols de diferença, a equipe de Abel Braga avança para a semifinal.

ADVERSÁRIO DA SEMIFINAL

O classificado de América e Inter vai enfrentar quem passar de Ceará e Palmeiras.