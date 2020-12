América-MG x Palmeiras: onde assistir, escalação e últimos resultados

América-MG e Palmeiras jogam nesta quarta-feira, no estádio Independência, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo terá início às 21h30. Na semana passada, no Allianz Parque, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Juninho, Flávio, Geovane e Felipe Azevedo; Rodolfo e Ademir. Técnico: Lisca

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Gómez, Luan e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga; Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa do Brasil, as duas equipes empataram em 1 a 1 semana passada. Agora, em Belo Horizonte, quem vencer se classifica para a final. No fim de semana os dois times venceram seus compromissos. O América-MG bateu o CRB pela Série B por 1 a 0. O Palmeiras venceu pelo mesmo placar o Red Bull Bragantino, pela Série A.