América-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Palmeiras duelam nesta quinta-feira, às 20h00 (horário de Brasília), em partida válida pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Décimo sétimo na tabela de classificação, abrindo a zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tem a dura missão de encarar o líder da competição. Com duas derrotas consecutivas, a equipe de Vagner Mancini precisa vencer para se afastar da zona da degola.

O Palmeiras, por outro lado, reassumiu a liderança do campeonato e está no topo da tabela, com 33 pontos, dois a mais que o Altético-MG, segundo colocado, e visita a equipe mineira em busca de aumentar a vantagem.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre América-MG e Palmeiras é pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado nesta quinta-feira, 20h00, no Independência, em Belo Horizonte-MG.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

– Matheus Cavichioli; Patric, éder, Luan Patrick e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Matheusinho e Gustavinho; Felipe Azevedo e Henrique. : Vagner Mancini. PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Wesley e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último domingo, pelo Brasileirão, o América-MG foi superado, em casa, pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0. O Palmeiras, por sua vez, vem de uma vitória magra sobre o Cuiabá, por 1 a 0, que lhe rendeu a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro.