América-MG x Santos: onde assistir, horário, arbitragem e escalação das equipes

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebe o Santos neste domingo no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida está marcada para às 18h00 (horário de Brasília) e terá transmissão do Premiere, no pay per view).

Na décima posição do torneio, com 27 pontos, o América-MG chega para o duelo deste domingo embalado. Afinal, a equipe do técnico Vagner Mancini venceu os últimos três compromissos do torneio e subiu na tabela. Um triunfo, inclusive, faria a equipe mineira ultrapassar o Santos na tabela.

O Santos, por sua vez, é o nono na tabela, com 30 pontos e chega embalado pela vitória conquistada sobre o Coritiba, a primeira sob o comando do técnico Lisca, que terá à disposição o atacante Luan, contratação recente da equipe para o torneio.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão acontece neste domingo, às 18h00, no estádio Independência, em Minas Gerais.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terá transmissão do Premiere, no pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG – Cavichioli; Patric (Cáceres), Maidana, Eder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Benítez (Alê); Felipe Azevedo (Pedrinho), Henrique Almeida e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

Cavichioli; Patric (Cáceres), Maidana, Eder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Benítez (Alê); Felipe Azevedo (Pedrinho), Henrique Almeida e Everaldo. Vagner Mancini. SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Luan); Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

QUEM APITA?

Árbitro : Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

: Paulo Roberto Alves Júnior (PR). Assistente 1 : Bruno Boschilia (PR-Fifa)

: Bruno Boschilia (PR-Fifa) Assistente 2 : Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Quarto árbitro : Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

: Michel Patrick Costa Guimarães (MG) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG visitou o Juventude e voltou para casa com uma vitória por 1 a 0 na bagagem. Situação parecida do Santos, que bateu o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, na última segunda-feira.