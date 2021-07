América-MG x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o Sport, o Santos visita o América-MG neste sábado, em Belo Horizonte. O jogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. O time paulista ocupa a sétima posição, com 12 pontos. A equipe mineira é a 16ª, com 6.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

América-MG e Santos terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

América-MG : Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo Técnico : Vagner Mancini.

: Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo : Vagner Mancini. Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Danilo Boza) e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 0 a 0 com o Sport, na Vila Belmiro, enquanto o América-MG vem de grande vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, fora de casa.