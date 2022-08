América-MG x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e São Paulo definem nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Independência, o último semifinalista da Copa do Brasil 2022. As equipes medem forças em Belo Horizonte e precisam de diferentes resultados para conquistar a vaga.

No jogo de ida, no Morumbi, o São Paulo venceu por 1 a 0 o América-MG. Com isso, os comandados de Rogério Ceni necessitam apenas de um empate para chegar à próxima fase do torneio mata-mata. Já o time de Vagner Mancini terá de vencer por, ao menos, dois gols de diferença. Caso os mineiros vençam por 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 ou qualquer resultado com um gol de diferença, a decisão se dará nos pênaltis.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre América-MG e São Paulo acontece nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

O duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil terá transmissão do Sportv (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Maidana, Lucas Kal e Danilo Avelar; Matheusinho, Benítez e Juninho; Everaldo, Henrique Almeida e Pedrinho. Técnico : Vagner Mancini.

Cavichioli; Cáceres, Maidana, Lucas Kal e Danilo Avelar; Matheusinho, Benítez e Juninho; Everaldo, Henrique Almeida e Pedrinho. : Vagner Mancini. SÃO PAULO: Thiago Couto (Jandrei); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Patrick) e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O América-MG, por sua vez, ganhou em casa do Santos, por 1 a 0.