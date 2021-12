América-MG x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Campeão paulista de 2021, o São Paulo teve um dos seus piores desempenhos na história do Brasileirão. Para tentar encerrar a temporada com saldo positivo quanto aos resultados, o time do Morumbi precisa vencer o América-MG fora de casa para tentar brigar por uma vaga nas primeiras fases da Libertadores. O clube tricolor já tem um lugar na Copa Sul-Americana garantido.

ONDE ASSISTIR

América-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela Globo, e no canal fechado, no Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Alê, Juninho Valoura e Juninho; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo. Técnico : Marquinhos Santos.

– Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Alê, Juninho Valoura e Juninho; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo. : Marquinhos Santos. SÃO PAULO – Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel, Igor Gomes e Marquinhos; Rigoni e Calleri.. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O América-MG vem de um empate sem gols com o Ceará, no último domingo, na Arena Castelão. O São Paulo vem de uma vitória sobre o Juventude por 3 a 1, no estádio do Morumbi, na última segunda-feira.