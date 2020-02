Amiens x PSG: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

O líder Paris Saint-Germain enfrenta o Amiens neste sábado, às 13h30, no La Licorne, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O confronto terá transmissão ao vivo pela internet.

Amiens x PSG: onde assistir ao vivo

O confronto vai passar no canal de streaming DAZN. Não será possível assistir ao vivo ao jogo na TV.

O PSG é líder do Campeonato Francês com 61 pontos e na terça-feira enfrenta o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Por isso, a tendência é que alguns titulares sejam preservados do jogo deste sábado. Neymar e Mbappé são desfalques certos. Já o Amiens inicia a rodada na penúltima posição, com 20 pontos.