Análise: Rogerinho, a maior afirmação

MONTEVIDÉU – Rogério Dutra da Silva é apenas o quarto brasileiro com melhor ranking de simples, mas assumiu com fibra o posto de número 2 do País no confronto com o Uruguai pela Copa Davis e se tornou a principal afirmação da equipe brasileira em Montevidéu. Pode ser a surpresa da equipe para a repescagem do Grupo Mundial, em setembro.

Embora Thomaz Bellucci tenha vencido os dois jogos que disputou, jogou contra adversários muito abaixo de seu nível e pouco se pode dizer sobre sua real capacidade de assumir o posto de número 1 do País de fato – aquele jogador que ganha de adversários com ranking inferior e briga muito contra os jogadores do topo. Isso só será provado realmente no próximo confronto, já na repescagem do Grupo Mundial.

“Não foi uma surpresa, porque já tinha uma expectativa muito boa em relação ao Rogério. É esse tipo de comprometimento que a gente espera de um jogador da equipe”, diz o capitão brasileiro João Zwetsch.

Enquanto João Souza, o Feijão, tentava embarcar a Colômbia, onde vai jogar torneio challenger – sem sucesso, pois o Aeroporto de Carrasco ficou fechado durante boa parte do dia devido às cinzas do vulcão chileno Puyehue – Dutra da Silva vencia seu segundo jogo no confronto, contra Martín Cuevas.

Zwetsch tentou explicar a opção de Feijão, mas ficou claro que o jogador que ganhou pontos com ele foi Dutra da Silva. “O Feijão não jogou porque não quis”, deixou escapar o capitão brasileiro. “É uma situação compreensível, ele precisa fazer boas campanhas nos próximos torneios para entrar direto na chave do US Open, seu primeiro Grand Slam.”