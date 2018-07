Anderson Silva conseguirá voltar a lutar em alto nível? Opine!

A grave lesão de Anderson Silva, ocorrida na madrugada deste sábado, em Las Vegas, durante o 2.º round da luta contra Chris Weidman, pode ter colocado ponto final na brilhante carreira do lutador brasileiro, que, segundo contrato, ainda tem oito lutas a disputar no UFC.

Anderson, que acertou um chute no rival e acabou tendo uma fratura na canela esquerda, precisou deixar o octógono de maca, direto para um hospital. Horas depois, a Zuffa, empresa proprietária do UFC, informou que o lutador de 39 anos já havia passado por cirurgia. O procedimento foi realizado com sucesso. Anderson terá que ficar de três a seis meses afastado do esporte.

