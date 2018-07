Comissão Atlética de Nevada suspendeu, preventivamente, o brasileiro até o mês de março, quando sairá o resultado do julgamento por causa do doping no UFC 183, na luta com Nick Diaz. Normalmente, os lutadores pegos no antidoping ficam dois anos afastados dos octógonos e Anderson Silva já está com 39, o que poderia encerrar a sua carreira. Por outro lado, Spider é réu primário e poderia pegar a pena mínima, de nove meses.

[poll id=”845″]