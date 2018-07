André Azevedo é parado em blitz do bafômetro antes do Dacar

O brasileiro André Azevedo teve um contra tempo inusitado na sua chegada na Argentina, antes da disputa do Rali Dacar. O piloto e sua equipe, que irão competir na categoria caminhões, foram parados numa blitz numa estrada próxima a Mar Del Plata para teste de bafômetro. Ninguém foi flagrado com excesso de álcool no sangue e o comboio pode seguir viagem para a disputa da prova, que começa no dia 1.º.

Confira o depoimento do piloto:

Já estamos todos da Equipe Petrobras Lubrax em Mar Del Plata, na Argentina. A cidade está em festa para a próxima edição do Rally Dakar, que terá início no dia 1º de janeiro de 2012. Chegamos na madrugada da última quarta-feira, após um longo deslocamento saindo de Buenos Aires, quando pegamos nosso caminhão Tatra no porto local. No total, andamos 560 quilômetros pelas rodovias.

Para minha surpresa fui abordado por guardas na estrada. O objetivo deles era fazer testes de bafômetro com caminhoneiros. Mesmo sendo da competição, com o veículo todo adesivado, não passei ileso. Afinal, não deixava de ser um caminhoneiro com minha máquina de cerca de dez toneladas!

Vou confessar que foi a primeira vez que fiz o teste. Infelizmente não fotografamos o momento, mas é engraçado passar por essa situação. Ainda mais comigo, pois em 2011 ministrei diversas palestras sobre direção segura em escolas públicas de São José dos Campos (SP). O projeto chama-se PET, Programa de Educação no Trânsito, e foi bem legal a experiência. Com certeza, mostrarei em palestras futuras o ocorrido para confirmar que todos são iguais, e que a segurança engloba desde as competições quanto a rotina nas estradas.