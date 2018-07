Andrea Bocelli ganha camisa do Palmeiras após show na Arena

O tenor italiano Andrea Bocelli, que se apresentou no Allianz Parque nos dias 12 e 13 de outubro, ganhou um ilustre presente após sua passagem pelo estádio alviverde. Assim como o produtor artístico Andrea Primicerio, ele recebeu a camisa 10 do Palmeiras depois da performance.

A relação do tenor com o futebol não é exatamente nova. O italiano fez em maio uma apresentação no King Power Stadium, estádio do Leicester City, em homenagem à histórica conquista do título inglês pela modesta equipe.