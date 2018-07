Azarenka divulga vídeo de sua passagem pelo Brasil

A bielorrussa Victoria Azarenka já está pensando nos jogos-exibição que vai fazer em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 4 de março. A tenista irá enfrentar a atual número 1 do mundo Serena Williams no Madison Square Garden, reeditando o encontro que aconteceu no Brasil, em dezembro . O desafio do tênis ainda vai reunir o espanhol Rafael Nadal e o argentino Juan Martin Del Potro.

“Assista ao novo vídeo de minha última exibição contra Serena! Muito empolgada para jogar contra ela no Madison Square Garden, em Nova York, na próxima semana”, divulgou em sua conta no Facebook.