Cristo Redentor adota as cores de Alemanha e Argentina

Cidade-sede da grande final da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro tem o seu principal cartão postal iluminado com a cor de uma das seleções que disputarão a decisão no Maracanã. Em homenagem a Alemanha, o Cristo Redentor recebeu as cores da bandeira do país europeu na noite deste sábado.

A decisão de deixar o monumento nas cores da Alemanha veio após uma votação realizada no perfil oficial do twitter no Brasil. Às 21h40, os organizadores divulgaram o resultado, com os europeus vencendo por 565 votos a mais. Antes disso, as cores da bandeira da Alemanha e também da Argentina ficaram se alternando na iluminação do Cristo Redentor.