Antes da partida, torcedores de Everton e Manchester United entram em confronto

Não é só no Brasil que o espetáculo do futebol é deixado de lado e as brigas entre torcidas viram protagonistas. Neste sábado (13) Everton e Manchester United definem vaga para a final da FA Cup, Copa da Inglaterra, e antes mesmo do início da partida, a rivalidade entre as torcidas falou mais alto.

Alguns torcedores que estavam em direção ao Estádio de Wembley, entraram em confronto. Um cenário de guerra foi marcado por agressões, exibidas em vídeos publicados nas redes sociais. De acordo com as informações do tablóide Mirror, ninguém foi preso.

Recentemente, a briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras, antes e depois do clássico no estádio do Pacaembu, também estampou as manchetes. Deixando o registro de um clima hostil e ocasionando na morte de um idoso.

Manchester United and Everton fans clash on the way to Wembley. Sort yourselves out there's kids around ffs pic.twitter.com/OqpQXsvXSI — YNFA (@ynfa_thehub) 23 de abril de 2016